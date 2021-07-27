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Казахстанец Левит проиграл нокаутом в 1/8 финала турнира на Олимпийских играх

Казахстанец Левит проиграл нокаутом в 1/8 финала турнира на Олимпийских играх
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Казахстанский боксёр Евгений Левит не смог выйти в четвертьфинал турнира Олимпийских игр в Токио (Япония). Левит в поединке 1/8 финала проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Рейесу. Бой был остановлен уже во втором раунде.

В четвертьфинале турнира Рейес встретится с олимпийским чемпионом 2016 года кубинцем Хулио ла Крусом.

Левит дошёл до финала олимпийского турнира 2016 года. Тогда он в финале уступил россиянину Евгению Тищенко. Тот бой получился скандальным: многие болельщики не согласились с судьями, которые отдали победу Тищенко. После поединка Левит признался, что был удивлён решением судей. Сразу после объявления судейского вердикта болельщики в зале начали свистеть.

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