Нганну раскритиковал судейство и оплату в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о проблемах организации. Он раскритиковал руководство UFC за низкие гонорары бойцов и рефери, которые работают на поединках.

Нганну поддержал девушку-бойца ММА Миранду Маверик. Многие фанаты считают, что судьи буквально обокрали её во время боя с Мэйси Барбер. Маверик уступила решением судей, опустилась на одну строчку в рейтинге UFC и не получила примерно половину гонорара, на который могла рассчитывать.

«Мы видим несправедливость по отношению к бойцам со стороны некоторых рефери. Мы говорим об этом, но ничего не меняется, а затем мы вновь злимся, когда в очередной раз сталкиваемся с этим.

Из-за этого бойцы не получают деньги, остаются недовольными, получают лишь половину за работу, которую сделали. Нужно что-то с этим делать, чтобы бойцов не обкрадывали», — написал Нганну в «Твиттере», использовав хэштег #справедливостьдлябойцов.