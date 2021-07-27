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Макгрегор вновь оскорбил жену Порье

Макгрегор вновь оскорбил жену Порье
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал очередной выпад в адрес жены бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, Джоли.

У себя в «твиттере» Конор разместил адресованное ему сообщение от имени Джоли, созданное через фейковый аккаунт.

«Я люблю тебя, папочка», — говорилось в сообщении.

«Держись подальше от меня, мужичка», — написал Конор.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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