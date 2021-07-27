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Турнир UFC лишился двух боёв с участием россиян

Турнир UFC лишился двух боёв с участием россиян
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Турнир UFC on ESPN 28, который пройдёт в предстоящие выходные в Лас-Вегасе (США), лишился двух боёв с участием российских бойцов: не выступят Шамиль Абдурахимов, а также Роман Копылов.

Причины отмены со-главного поединка турнира между Абдурахимовым и американцем Крисом Докосом неизвестны, сообщает MMA Fighting. Копылов не примет участия в соревнованиях из-за проблем с визой. Соперником Романа должен был стать американец Сэм Алви.

Главным событием UFC on ESPN 28 станет бой ямайского бойца Юрайа Холла и представителя США Шона Стриклэнда.

Напомним, что Абдурахимов должен был встретиться с Докосом на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 25 июля мск. Тогда причиной переноса назывался коронавирус у одного из членов команды россиянина.

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