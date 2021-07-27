Определились дата и место проведения боя Магомедов — Стотс

Российский боец ММА Магомед Магомедов и американец Рофеон Стотс проведут бой на турнире Bellator 264, сообщает MMAJunkie. Поединок состоится 13 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 264



Изначально поединок должен был состояться на турнире Bellator 263, который пройдёт 1 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В главном поединке турнира встретятся Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки.

На счету Магомеда Магомедова два боя в промоушене Bellator, в которых он одержал две победы — в декабре 2020 года он единогласным решением судей победил Матеуса Маттоса, а в апреле 2021 года приёмом во втором раунде одержал победу над Си Джеем Хэмилтоном. Бывший чемпион АСА Магомедов на профессиональном уровне выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну.