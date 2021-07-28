«Где твой «Бентли», брат?» Нурмагомедов потроллил Кормье, который приехал на «Приусе»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над экс-чемпионом организации в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Американский боец подъехал на гибридном автомобиле «Тойота Приус».
«Окей, скромный парень, ты приехал на «Приусе»? Где твой «Бентли», брат?» — сказал Нурмагомедов.
Видео можно посмотреть в «твиттере» The Score.
Нурмагомедов и Кормье являются приятелями, они вместе тренировались в одном зале в США. Оба бойца уже завершили карьеры. Кормье ушёл из ММА после поражения в заключительном поединке трилогии со Стипе Миочичем, а Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.
Несмотря на уход из ММА, оба продолжают активно взаимодействовать с UFC. Кормье стал комментатором, а Нурмагомедов помогает соотечественнику Исламу Махачеву.
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