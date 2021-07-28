Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звёзд России по версии Forbes

Авторитетное издание The Forbes представило собственный рейтинг самых успешных звёзд России. При составлении рейтинга авторы учитывали упоминаемость персоны в СМИ и соцсетях, доходы за год, запросы в поисковиках и количество подписчиков в социальных сетях. Первое место занял экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В первую десятку из спортсменов также вошли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Зенита» Артём Дзюба.

Топ-10 самых успешных звезд России по версии Forbes:

1. Хабиб Нурмагомедов (доход — $12 млн, упоминаний в СМИ — 103 тыс., в соцсетях — 852 тыс., число подписчиков — 29,1 млн);

2. Моргенштерн (доход — $7,4 млн, упоминаний в СМИ — 47 тыс., в соцсетях — 4 млн, число подписчиков — 17,7 млн);

3. Ольга Бузова (доход — $3,3 млн, упоминаний в СМИ — 88 тыс., в соцсетях — 3,4 млн, число подписчиков —20,3 млн);

4. Тимати (доход — $10,4 млн, упоминаний в СМИ — 40 тыс., в соцсетях — 1,3 млн, число подписчиков — 20,3 млн);

5. Сергей Шнуров (доход — $11 млн, упоминаний в СМИ — 17 тыс., в соцсетях — 254 тыс., число подписчиков — 8,1 млн);

6. Александр Овечкин (доход — $12,2 млн, упоминаний в СМИ — 51 тыс., в соцсетях — 364 тыс., число подписчиков — 1,6 млн);

7. Ксения Собчак (доход — $4,7 млн, упоминаний в СМИ — 90 тыс., в соцсетях — 1,7 млн, число подписчиков — 10,5 млн);

8. Баста (доход — $5,3 млн, упоминаний в СМИ — 91 тыс., в соцсетях — 1,2 млн, число подписчиков — 8,3 млн);

9. Артём Дзюба (доход — $5 млн, упоминаний в СМИ — 94 тыс., в соцсетях — 1,4 млн, число подписчиков — 1,3 млн);

10. Полина Гагарина (доход — $6 млн, упоминаний в СМИ — 32 тыс., в соцсетях — 603 тыс., число подписчиков — 8,9 млн).