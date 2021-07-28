Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звёзд России по версии Forbes

Авторитетное издание The Forbes представило собственный рейтинг самых успешных звёзд России. При составлении рейтинга авторы учитывали упоминаемость персоны в СМИ и соцсетях, доходы за год, запросы в поисковиках и количество подписчиков в социальных сетях. Первое место занял экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
В первую десятку из спортсменов также вошли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Зенита» Артём Дзюба.
Топ-10 самых успешных звезд России по версии Forbes:
1. Хабиб Нурмагомедов (доход — $12 млн, упоминаний в СМИ — 103 тыс., в соцсетях — 852 тыс., число подписчиков — 29,1 млн);
2. Моргенштерн (доход — $7,4 млн, упоминаний в СМИ — 47 тыс., в соцсетях — 4 млн, число подписчиков — 17,7 млн);
3. Ольга Бузова (доход — $3,3 млн, упоминаний в СМИ — 88 тыс., в соцсетях — 3,4 млн, число подписчиков —20,3 млн);
4. Тимати (доход — $10,4 млн, упоминаний в СМИ — 40 тыс., в соцсетях — 1,3 млн, число подписчиков — 20,3 млн);
5. Сергей Шнуров (доход — $11 млн, упоминаний в СМИ — 17 тыс., в соцсетях — 254 тыс., число подписчиков — 8,1 млн);
6. Александр Овечкин (доход — $12,2 млн, упоминаний в СМИ — 51 тыс., в соцсетях — 364 тыс., число подписчиков — 1,6 млн);
7. Ксения Собчак (доход — $4,7 млн, упоминаний в СМИ — 90 тыс., в соцсетях — 1,7 млн, число подписчиков — 10,5 млн);
8. Баста (доход — $5,3 млн, упоминаний в СМИ — 91 тыс., в соцсетях — 1,2 млн, число подписчиков — 8,3 млн);
9. Артём Дзюба (доход — $5 млн, упоминаний в СМИ — 94 тыс., в соцсетях — 1,4 млн, число подписчиков — 1,3 млн);
10. Полина Гагарина (доход — $6 млн, упоминаний в СМИ — 32 тыс., в соцсетях — 603 тыс., число подписчиков — 8,9 млн).
- 28 июля 2021
-
13:04
-
12:20
-
12:11
-
10:37
-
09:49
-
08:06
-
00:48
- 27 июля 2021
-
22:58
-
21:08
-
20:07
-
19:13
-
18:44
-
17:59
-
16:21
-
14:32
-
13:45
-
12:22
-
11:58
-
11:01
-
10:05
-
09:03
-
06:45
-
00:51
-
00:17
- 26 июля 2021
-
22:56
-
21:46
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:45
-
16:27
-
15:42
-
14:31
-
12:09
-
11:04