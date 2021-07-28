Россиянка Магомедалиева победила бронзового призёра ЧМ и вышла в четвертьфинал ОИ-2020

Россиянка Зенфира Магомедалиева пробилась в четвертьфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония). В дебютном поединке на играх Магомедалиева раздельным решением судей (4:1) победила американку Мелиссу Грэм, которая была посеяна под третьим номером на турнире.
Магомедалиева в 1/4 финала турнира проведёт поединок с Радей Адосиндой Грамане из Мозамбика. Бой состоится 31 июля 2021 года.
«На пользу было то, что после жеребьёвки у нас было достаточно времени для изучения моей соперницы. Мы смотрели её поединки с 2018 года. Нам удалось отработать некоторые вещи. Например, уходы от её правого удара. А для анализа собственного выступления мне необходимо пересмотреть бой, а также пообщаться с тренером. Что касается факта дебюта на Олимпийских играх, то я пока до конца это не осознала. Хотя я вообще стараюсь не зацикливаться на том, что выступаю на Олимпиаде. Зачем лишний раз переживать…» — приводит слова россиянки пресс-служба Федерации бокса России.
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