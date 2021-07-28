24 страны примут участие в молодёжном чемпионате мира по ММА
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30 июля в Софии (Болгария) стартует молодёжный чемпионат мира по ММА. На мировом первенстве будут определены победители в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
Более 300 спортсменов из 24 стран мира будут биться за медали молодежного чемпионата. От России на турнир заявлено самое большое количество участников — 63 спортсмена, сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Турнир изначально планировалось провести в Стамбуле (Турция), но из-за пандемии он был перенесен в болгарскую столицу, где пройдёт без зрителей. Правилами соревнований Международной федерации боевых искусств (IMMAF) запрещены любые удары в голову спортсменам до 18 лет.
В записи соревнования можно будет смотреть на бесплатной платформе ММА.РФ
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