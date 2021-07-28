Хабиб: через несколько дней Усман Нурмагомедов будет писать свою историю
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в преддверии турнира Bellator 263.
«Через несколько дней Усман Нурмагомедов войдёт в октагон, чтобы записать уже свою историю. Также дебют ждёт Ислама Мамедова и Гаджи Рабаданова. Только вперёд, братья», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова сразится с Мэнни Муро на турнире Bellator 263, который состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 31 июля.
Напомним, Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.
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