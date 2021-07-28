Самые дорогие билеты на бой Усик — Джошуа стоят почти 205 тыс. рублей

Стали известны цены на билеты на поединок британского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.
Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».
Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, самые дешёвые билеты на стадион будут стоить 40 фунтов стерлингов (4100 рублей), а самые дорогие билеты на VIP-трибуны — 2000 фунтов стерлингов (почти 205 тысяч рублей).
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
- 28 июля 2021
-
18:44
-
17:58
-
16:07
-
15:17
-
14:55
-
14:55
-
13:04
-
12:20
-
12:11
-
10:37
-
09:49
-
08:06
-
00:48
- 27 июля 2021
-
22:58
-
21:08
-
20:07
-
19:13
-
18:44
-
17:59
-
16:21
-
14:32
-
13:45
-
12:22
-
11:58
-
11:01
-
10:05
-
09:03
-
06:45
-
00:51
-
00:17
- 26 июля 2021
-
22:56
-
21:46
-
20:52
-
19:46
-
18:58