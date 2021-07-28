Самые дорогие билеты на бой Усик — Джошуа стоят почти 205 тыс. рублей

Стали известны цены на билеты на поединок британского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.



Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».



Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, самые дешёвые билеты на стадион будут стоить 40 фунтов стерлингов (4100 рублей), а самые дорогие билеты на VIP-трибуны — 2000 фунтов стерлингов (почти 205 тысяч рублей).



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

