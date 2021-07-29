Ломаченко может провести следующий бой 11 декабря в Нью-Йорке
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может провести следующий бой 11-го декабря 2021 года в Нью-Йорке, сообщает BadLeftHook. Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Имя потенциального соперника пока не называется.
Ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.
Ранее стало известно, что Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO в лёгком весе. До боя с Накатани он занимал вторую позицию в рейтинге.
Новость по темеВасилий Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO
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