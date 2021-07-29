«Он пересёк черту». Даниэль Кормье осудил высказывание Макгрегора об отце Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье осудил другого бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора за недавний твит об отце Хабиба.



«После боя с Порье многие задавались вопросом, пытался ли Конор забраться в голову Дастина. Вернуться к тем временам, когда его трэшток действительно сильно влиял на соперников. Похоже, что с Порье это не особо сработало, и, как по мне, он пересёк черту, когда сначала затронул жену Дастина, а сейчас — отца Хабиба. Когда речь идёт о смерти, коронавирусе и прочих вещах, с которыми мы столкнулись за последний год, это нельзя трогать.



Мы все знаем, что нельзя втягивать семью и жён в истории, но ты говоришь о ком-то, кто был всем для другого человека. Для Хабиба отец был целым миром, а ты говоришь про его смерть от болезни, которая принесла столько бед всему нашему миру, при этом используя это, чтобы вернуться обратно?



Это было написано спустя недели после того, как состоялся бой с Порье, так что есть ощущение, что Конор действительно раздумывал над этим. Сейчас у меня просто буря эмоций. Это зашло слишком далеко, дошло до такой точки, что я позвонил Хабибу прошлым вечером, чтобы узнать, в порядке ли он. Когда Конор выдаёт что-то подобное, становится сложно понять, как многие люди могут поддерживать такое поведение. Думаю, когда произносится что-то такое — это похоже на крик о помощи», — приводит слова Кормье MMAJunkie.



Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.



«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.

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