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Россиянин Бакши победил американца Айсли и вышел в 1/4 финала ОИ-2020 по боксу

Россиянин Бакши победил американца Айсли и вышел в 1/4 финала ОИ-2020 по боксу
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Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио. В 1/8 финала Бакши победил американского боксёра Троя Айсли со счётом 3:2.

В четвертьфинале Бакши встретится с гаитянином Дарреллом Валсентом — младшим, одолевшим представителя Конго Давида Цхаму Мвенекабве.

Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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