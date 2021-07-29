Россиянин Верясов победил камерунца Йеньона и вышел в 1/4 финала ОИ-2020 по боксу
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Российский боксёр Иван Верясов, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио. В 1/8 финала Верясовпобедил камерунского боксёра Максима Йеньона.
В четвертьфинале Верясов встретится с победителем противостояния египтянина Юсри Хафеза и казахстанца Камшыбека Кункабаева.
Четвертьфинал пройдёт 1 августа.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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