Усман Нурмагомедов: перед вторым боем в Bellator чувствую себя отлично

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился ожиданиями от поединка с Мэнни Муро на турнире Bellator 263.



«Я чувствую себя отлично. Рад быть здесь и провести второй бой в Bellator. Я по-прежнему привыкаю к камерам и интервью, но это нормально. Это важная часть игры, так что я должен привыкнуть к этому. Я испытываю небольшое давление, но всё хорошо. Конечно, я соскучился по фанатам. Я дерусь ради них. Я рад вновь подраться перед толпой болельщиков», — приводит слова Усмана Нурмагомедова MMAJunkie.



34-летний Муро последний поединок провёл на турнире Bellator 252, который состоялся в ноябре 2020 года. Американский спортсмен единогласным решением судей победил Девина Пауэлла. Всего на его счету 15 боёв в MMA, в которых он одержал девять побед и потерпел шесть поражений.



Напомним, Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.