Ковингтон хочет встретиться с Порье после боя с Усманом

Американский боец ММА Колби Ковингтон заявил, что хочет подраться с Дастином Порье после поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.



«Единственный бой, в котором будет смысл после поединка с Усманом — я против Порье. Он и его семья — настоящие болотные луизианские отбросы. Он добряк на камеру, но без неё он настоящий кусок дерьма. Я знаю этого парня и видел, как он относится к окружающим. Папочка Порье использует свою жену и семью как декорации. Мне нужен этот бой после того, как я уничтожу Усмана 6 ноября», — рассказал Ковингтон в эфире Submission Radio.



Ковингтон и Усман проведут реванш 6 ноября на турнире UFC в Нью-Йорке.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.