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Александр Волков: контракт уже подписан, начинаю подготовку к новому бою

Александр Волков: контракт уже подписан, начинаю подготовку к новому бою
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Александр сообщил, что начинает подготовку к следующему поединку.

«Начинаю подготовку к новому бою! Контракт уже подписан! Как вы думаете, кто соперник?» — написал Волков.

Фото можно посмотреть на странице Волкова в «Инстаграме».

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.

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