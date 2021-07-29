Александр Волков: контракт уже подписан, начинаю подготовку к новому бою

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Александр сообщил, что начинает подготовку к следующему поединку.



«Начинаю подготовку к новому бою! Контракт уже подписан! Как вы думаете, кто соперник?» — написал Волков.

Фото можно посмотреть на странице Волкова в «Инстаграме».

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.