Американский боец призвал исключить Абдурахимова из рейтинга UFC

Американский боец Крис Даукаус отреагировал на срыв боя с россиянином Шамилем Абдурахимовым. Крис призвал исключить Шамиля из рейтинга UFC (7-е место) и дать возможность ему занять место россиянина. Абдурахимов не проводил бои в течение почти двух лет.



«Парень, который просто отдыхал два года, чувствуя себя слишком слабым, чтобы драться. Выкиньте его из рейтинга и дайте мне занять его место. В первой десятке все так слабы, чтобы подраться со мной?» — написал Даукаус на своей странице в «Твиттере».



Последний раз Шамиль бился на турнире UFC 242 в андеркарде боя Хабиб — Порье, тогда тяжеловес досрочно проиграл Кёртису Блэйдсу. За последние несколько месяцев у Абдурахимова сорвалось несколько поединков, в том числе, с Аугусто Сакаи. Что касается Даукауса, он сейчас занимает десятое место в рейтинге тяжёлого веса. Последний раз он бился с Алексеем Олейником и одержал уверенную досрочную победу.



Абдурахимов должен был встретиться с Даукаусом на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 25 июля мск. Тогда причиной переноса назывался коронавирус у одного из членов команды россиянина.

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