Александр Усик признался, что после Олимпиады в Пекине хотел завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик признался, что по окончании Олимпийских игр 2008 года задумывался о завершении карьеры. На Играх в Пекине Усик на стадии 1/4 финала потерпел поражение в бою с представителем Италии Клементе Руссо.
«Что я чувствовал, когда вернулся с пекинской Олимпиады без медали? Я вообще после пекинской Олимпиады хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушёл. Но, царство небесное моему отцу, очень хорошо помню, что он мне сказал: «Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, ты в жизни никогда не добьёшься результата. Давай соберись, иди паши и езжай на следующую Олимпиаду и завоюй там золото». Надо пахать, трудиться. Да, будет тяжело. Отдохните — но тогда вы не будете первыми», — сказал Усик в эфире телеканала «UA: Перший».
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