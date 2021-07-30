Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал полуфиналистом Олимпиады

Российский боксер (до 91 кг). Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале россиянин судейским решением победил представителя Германии Аммара Абдулджаббара.
Полуфинальный бой с участием Гаджимагомедова состоится 3 августа, начало — в 6:20 мск.
На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Команда завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует в рейтинге Китай, который взял 16 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.
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