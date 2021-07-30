Менеджер Масвидаля объяснил, почему бой Хорхе и Макгрегора не состоится

Малки Кава, менеджер американского бойца ММА Хорхе Масвидаля, исключил возможность проведения поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Кавы, против такого боя изначально выступал президент UFC Дана Уайт.

Макгрегор и Масвидаль потерпели по два поражения подряд. Американский боец дважды уступил Камару Усману, а ирландец — Дастину Порье. Учитывая неудачные серии, их поединок мог иметь смысл, но очевидно, что он не состоится.

«Ребята, хватит об этом. Масвидаль слишком крупный для Конора, поэтому Дане Уайту никогда не нравилась идея этого боя», — написал менеджер в своём «твиттере».

В поединке с Порье Макгрегор сломал ногу. Ожидается, что он будет восстанавливаться около года.