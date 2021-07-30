Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готов драться бесплатно» Ковалёв предложил Альваресу провести бой-реванш

«Готов драться бесплатно» Ковалёв предложил Альваресу провести бой-реванш
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв вызвал на бой мексиканца Сауля Альвареса, являющегося обладателем титула по версиям WBA, WBC и WBO. В конце 2019 года Ковалёв уступил Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

«Привет, Канело! Давай с тобой устроим бой-реванш, если ты настоящий чемпион, который хочет подтвердить, что является лучшим боксёром в мире. Прямо сейчас у тебя не такой большой выбор возможных соперников. Но я готов драться бесплатно и подтвердить, что в первом бою был в не лучшем состоянии.

Для меня этот бой — самый мотивирующий в карьере. Уверен, что смогу победить. Давай устроим поединок, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне», — написал в своём «инстаграме» Ковалёв.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021