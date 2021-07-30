«Готов драться бесплатно» Ковалёв предложил Альваресу провести бой-реванш

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв вызвал на бой мексиканца Сауля Альвареса, являющегося обладателем титула по версиям WBA, WBC и WBO. В конце 2019 года Ковалёв уступил Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

«Привет, Канело! Давай с тобой устроим бой-реванш, если ты настоящий чемпион, который хочет подтвердить, что является лучшим боксёром в мире. Прямо сейчас у тебя не такой большой выбор возможных соперников. Но я готов драться бесплатно и подтвердить, что в первом бою был в не лучшем состоянии.

Для меня этот бой — самый мотивирующий в карьере. Уверен, что смогу победить. Давай устроим поединок, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне», — написал в своём «инстаграме» Ковалёв.