«Готов драться бесплатно» Ковалёв предложил Альваресу провести бой-реванш
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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв вызвал на бой мексиканца Сауля Альвареса, являющегося обладателем титула по версиям WBA, WBC и WBO. В конце 2019 года Ковалёв уступил Альваресу нокаутом в 11-м раунде.
«Привет, Канело! Давай с тобой устроим бой-реванш, если ты настоящий чемпион, который хочет подтвердить, что является лучшим боксёром в мире. Прямо сейчас у тебя не такой большой выбор возможных соперников. Но я готов драться бесплатно и подтвердить, что в первом бою был в не лучшем состоянии.
Для меня этот бой — самый мотивирующий в карьере. Уверен, что смогу победить. Давай устроим поединок, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне», — написал в своём «инстаграме» Ковалёв.
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