Российский боксёр Замковой вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио
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Российский боксёр Андрей Замковой пробился в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в весовой категории до 69 кг. В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, единогласным решением судей победил представителя Грузии Эскерхана Мадиева. Таким образом, Замковой гарантировал как минимум бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.
В полуфинале турнира Замковой встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго, третьим сеяным. Кубинец является олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2012 года, но тогда он выступал в весовой категории до 64 кг. Поединок с Сотолонго состоится 1 августа.
Замковой стал уже третьим представителем российской сборной, который вышел в полуфинал олимпийского турнира.
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