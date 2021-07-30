Бивол готов провести бой с Альваресом 18 сентября

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола, сообщил, что россиянин будет готов провести поединок с мексиканцем Саулем Канело Альваресом 18 сентября.
«Мне сказали, что Эдди Хирн работает над сделкой. Я всегда готов к битве, готов драться с лучшим чемпионом, это будет большой мотивацией», — приводит слова Бивола BoxingNews24.
«Только что говорил с менеджером Бивола, он сообщил, что Дмитрий готов драться 18 сентября. Но ему нужно понять, необходимо ли сбрасывать вес или нет», — написал журналист Лэнс Пагмир в своём «твиттере».
Бивол одержал за карьеру 18 побед в 18 поединках. У Альвареса — 56 побед, 2 ничьих и 1 поражение.
Примечательно, что ранее экс-чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв бросил вызов Альваресу. Российский боксёр предложил ему провести бой-реванш. По словам Ковалёва, он готов драться бесплатно.
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