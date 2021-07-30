Имам Хатаев: не так сильно радуюсь гарантированной бронзе, хочу привезти домой золото
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Российский боксёр Имам Хатаев высказался о выходе в финал Олимпийским игр в Токио (Япония). В четвертьфинале Хатаев победил Газимагомеда Джалидова. Этот успех позволил Хатаеву гарантировать себе бронзовую медаль турнира.
«Доволен тем, как провёл четвертьфинальный поединок. Каждый соперник доставляет неприятные моменты, где-то я сейчас спешил. Главное — мы идём дальше.
Конечно, я рад выходу в полуфинал, но я не так сильно радуюсь (факту гарантированной бронзы), потому что очень сильно хочу привезти домой золото.
Моя цель — победа на Олимпийских играх. Других задач перед собой не вижу», — цитирует Хатаева «РИА Новости».
Следующим соперником россиянина будет британец Бенджамин Уиттакер. Полуфинальный бой состоится 1 августа.
Новость по темеРоссийский боксёр Имам Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады
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