Джо Роган объяснил, почему Хабиб величайший в истории
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Комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему он считает величайшим бойцом в истории Хабиба Нурмагомедова, а не Джона Джонса.
«Есть реальный аргумент в пользу того, что Хабиб является величайшим в истории, пусть Джона Джонса никто и не побеждал. Но в его рекорде есть поражение, дисквалификация. Конечно, можно утверждать, что Джон Джонс не проигрывал, пусть у него и есть поражение.
Но Хабиб действительно непобеждённый, он закончил карьеру с рекордом 29-0, и никто даже не был близко к победе над ним. У Джонса было несколько раздельных решений – против Доминика Рейеса и Тиаго Сантоса. В карьере Джонса было несколько близких поединков.
В истории Хабиба близких боёв не было», — приводит слова Джо Рогана Sportskeeda.
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