Джо Роган объяснил, почему Хабиб величайший в истории

Комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему он считает величайшим бойцом в истории Хабиба Нурмагомедова, а не Джона Джонса.



«Есть реальный аргумент в пользу того, что Хабиб является величайшим в истории, пусть Джона Джонса никто и не побеждал. Но в его рекорде есть поражение, дисквалификация. Конечно, можно утверждать, что Джон Джонс не проигрывал, пусть у него и есть поражение.



Но Хабиб действительно непобеждённый, он закончил карьеру с рекордом 29-0, и никто даже не был близко к победе над ним. У Джонса было несколько раздельных решений – против Доминика Рейеса и Тиаго Сантоса. В карьере Джонса было несколько близких поединков.



В истории Хабиба близких боёв не было», — приводит слова Джо Рогана Sportskeeda.