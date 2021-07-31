Джо Роган назвал дагестанских бойцов «киллерами»

Известный комментатор UFC Джо Роган назвал дагестанских бойцов «наёмными убийцами», высоко оценив их уровень выступлений в лучших лигах мира.
«Так много киллеров из этой части мира переходят либо в ONE FC, либо в UFC. Я имею в виду, что в UFC так много парней из Дагестана, которые просто доминируют. Они настоящие наёмные убийцы!», — цитирует Джо Рогана Sportskeeda.
Ранее российский боец UFC Ислам Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). Махачев в середине июля победил Тиаго Мойзеса приёмом в четвёртом раунде.
Самый известный дагестанский боец — бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в 2020 году завершил карьеру.
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