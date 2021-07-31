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Источник: Гэтжи и Чендлер проведут бой на UFC 268

Источник: Гэтжи и Чендлер проведут бой на UFC 268
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер проведут бой на турнире UFC 268. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает MMA Fighting.

Ожидается, что UFC 268 состоится 6 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.

Ранее о необходимости организации поединка Гэтжи и Чендлера высказывался бывший американский боец, аналитик ММА Чейл Соннен.

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