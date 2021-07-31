Пакьяо объяснил, почему ему неинтересен бой с Макгрегором

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объяснил, почему ему неинтересен бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Деньги придут, а вот моя главная забота – это фанаты. Главное для меня — сделать их счастливыми. Я не выбираю в соперники небоксёров. Я хочу драться только с самыми лучшими. Тогда вместе с командой я смогу утверждать, что мы тоже лучшие», — сказал Пакьяо в интервью на канале The Schmo в YouTube.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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