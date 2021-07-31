Россиянка Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады-2020

Россиянка Зенфира Магомедалиева пробилась в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония). В 1/4 финала со счётом 4:1 она одолела представительницу Мозамбика Радей Грамане. Таким образом, Зенфира гарантировала себе бронзовую медаль Олимпиады.
В полуфинальном бою Магомедалиева встретится с победителем матча между китаянкой Ли Цянь и индийской спортсменкой Рани Пуджей. Поединок 1/2 финала состоится 6 августа.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе, а также хоккее на траве.
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