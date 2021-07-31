Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, кто из современных боксёров, по его мнению, является лучшим вне зависимости от весовой категории. Как считает Хабиб, таковым можно считать чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Близок к нему по уровню мастерства бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.
«Я уверен, что Тайсон Фьюри лучший. Он выступает в тяжёлом весе и до сих пор остаётся непобеждённым. Фьюри всегда добивался успеха. Мне кажется, что очень близки к нему Канело, Усик, Кроуфорд — каждый из них дышит ему в спину. Но я считаю, что Тайсон Фьюри самый лучший. Это моё мнение», — сказал Нурмагомедов на канале ESNEWS в YouTube.
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