Стали известны гонорары Нурмагомедова и Магомедшарипова за турнир Bellator 263

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.



В рамках турнира сразу три российских бойца проведут свои поединки. Усман Нурмагомедов сразится с Мэнни Муро, Ислам Мамедов — с Брентом Праймусом, а Гаджи Рабаданов — с Дэниелом Кэри.



Незадолго до старта шоу стали известны гонорары бойцов, сообщает MMAJunkie. За главный поединок вечера Патрисио Фрейре заработает гарантированные $ 250 тыс, его соперник Эй Джей Макки — $ 150 тыс. Кроме того, победитель этого боя получит $ 1 млн за победу в финале Гран-при полулегковесов.



Усман Нурмагомедов за бой против Мэнни Муро заработает $ 30 тыс., столько же он получит сверху в случае победы. Дебютант Bellator Хасан Магомедшарипов за поединок против Джонатана Кироза заработает $ 25 тыс.