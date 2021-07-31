Турнир UFC лишился соглавного боя за несколько часов до старта

В ночь на 1 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. За несколько часов до его старта стало известно, что шоу лишилось соглавного поединка.

Схватка бойцов легчайшего веса Рани Яхьи и Кьюн Хо Канга отменена. Причиной послужил положительный тест на коронавирус, который сдал Яхья, сообщает BJ Penn.

Отмети, что турнир UFC Вегас 33 на неделе лишился двух боёв с участием россиян. Тяжеловес Шамиль Абдурахимов не сможет встретиться с Крисом Дакасом, причина всё та же — коронавирус в лагере россиянина. Кроме того, сорвалось противостояние Романа Копылова и Сэма Элви. Виной этому стали проблемы россиянина с получением визы.

Напомним, что в главном бою турнира подерутся Юрайя Холл и Шонн Стрикленд.