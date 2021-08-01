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«Фальшивый гангстер». Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз повздорили в «Твиттере»

«Фальшивый гангстер». Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз повздорили в «Твиттере»
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Бойцы UFC Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз вступили в перепалку в социальных сетях после того, как Бёрнс вызвал Диаса на бой.

«Привет, ребята. Когда я дрался — Нейт Диаз трепался. Теперь я свободен, он тоже, но почему-то прячется. Давай устроим пятираундовый бой на «Мэдисон Сквер Гарден». Проигравший заплатит $ 200 тысяч», — написал Бёрнс на своей странице в «Твиттере».

Ответ Диаза не заставил себя долго ждать.

«Я лучше подерусь с парнем, который нокаутировал вас, ребята», — написал Диаз.

«Чего и стоило ожидать! Больше не произноси моё имя! Фальшивый гангстер. У тебя очень много поражений. Твои товарищи, которых я уже побил, знают, что я могу сделать. Продолжай увиливать и дальше!» — ответил Бёрнс.

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