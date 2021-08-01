«Фальшивый гангстер». Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз повздорили в «Твиттере»

Бойцы UFC Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз вступили в перепалку в социальных сетях после того, как Бёрнс вызвал Диаса на бой.



«Привет, ребята. Когда я дрался — Нейт Диаз трепался. Теперь я свободен, он тоже, но почему-то прячется. Давай устроим пятираундовый бой на «Мэдисон Сквер Гарден». Проигравший заплатит $ 200 тысяч», — написал Бёрнс на своей странице в «Твиттере».



Ответ Диаза не заставил себя долго ждать.



«Я лучше подерусь с парнем, который нокаутировал вас, ребята», — написал Диаз.



«Чего и стоило ожидать! Больше не произноси моё имя! Фальшивый гангстер. У тебя очень много поражений. Твои товарищи, которых я уже побил, знают, что я могу сделать. Продолжай увиливать и дальше!» — ответил Бёрнс.