«Фальшивый гангстер». Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз повздорили в «Твиттере»
Поделиться
Бойцы UFC Гилберт Бёрнс и Нейт Диаз вступили в перепалку в социальных сетях после того, как Бёрнс вызвал Диаса на бой.
«Привет, ребята. Когда я дрался — Нейт Диаз трепался. Теперь я свободен, он тоже, но почему-то прячется. Давай устроим пятираундовый бой на «Мэдисон Сквер Гарден». Проигравший заплатит $ 200 тысяч», — написал Бёрнс на своей странице в «Твиттере».
Ответ Диаза не заставил себя долго ждать.
«Я лучше подерусь с парнем, который нокаутировал вас, ребята», — написал Диаз.
«Чего и стоило ожидать! Больше не произноси моё имя! Фальшивый гангстер. У тебя очень много поражений. Твои товарищи, которых я уже побил, знают, что я могу сделать. Продолжай увиливать и дальше!» — ответил Бёрнс.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
00:59
- 31 июля 2021
-
23:04
-
22:15
-
22:09
-
21:53
-
21:51
-
21:37
-
20:49
-
20:00
-
18:58
-
17:35
-
14:58
-
13:16
-
12:56
-
12:16
-
11:24
-
10:08
-
09:36
-
06:34
-
03:33
-
00:48
-
00:04
- 30 июля 2021
-
23:03
-
21:46
-
20:46
-
20:00
-
18:58
-
17:50
-
16:32
-
14:23
-
13:24
-
11:58
-
11:03
-
09:05
-
08:16
Партнерский контент