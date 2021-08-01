Адашев победил Бенуа на турнире UFC. Это его первая победа в лиге

В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В рамках предварительного карда узбекский боец Заррух Адашев встретился с американцем Райаном Бенуа.
Бой продлился все три раунда и закончился победой Адашева единогласным решением судей. Для него эта победа стала первой в UFC. До этого он потерпел два поражения в лиге.
В главном событии вечера сойдутся Юрайя Холл и Шон Стрикленд.
UFC Вегас 33
Основной кард
Юрайя Холл (№ 8) — Шон Стриклэнд (№ 11) — средний вес
Кунг Хо Канг — Рени Яя — легчайший вес
Чеянн Байс — Глория Де Паула — женский минимальный вес
Никлас Штольце — Джаред Гуден — полусредний вес
Брайан Барберена — Джейсон Уитт — полусредний вес
Роу техническим нокаутом победил Коси на турнире UFC Вегас 33
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