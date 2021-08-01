Хасан Магомедшарипов с победы дебютировал в Bellator

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 263. В предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов встретился с американцем Джонатаном Киросом.

Победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал россиянин. Для него это был дебют в Bellator.

В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-При полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.

Также на турнире выступят ещё три россиянина. В основном карде Усман Нурмагомедов встретится Луисом Муром, а Ислам Мамедов подерётся с Брентом Примусом. В предварительном карде Гаджи Рабаданов сразится с Дэниэлом Кэри.