Хасан Магомедшарипов с победы дебютировал в Bellator
Поделиться
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 263. В предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов встретился с американцем Джонатаном Киросом.
Победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал россиянин. Для него это был дебют в Bellator.
В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-При полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.
Также на турнире выступят ещё три россиянина. В основном карде Усман Нурмагомедов встретится Луисом Муром, а Ислам Мамедов подерётся с Брентом Примусом. В предварительном карде Гаджи Рабаданов сразится с Дэниэлом Кэри.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
04:07
-
03:43
-
03:16
-
02:26
-
00:59
- 31 июля 2021
-
23:04
-
22:15
-
22:09
-
21:53
-
21:51
-
21:37
-
20:49
-
20:00
-
18:58
-
17:35
-
14:58
-
13:16
-
12:56
-
12:16
-
11:24
-
10:08
-
09:36
-
06:34
-
03:33
-
00:48
-
00:04
- 30 июля 2021
-
23:03
-
21:46
-
20:46
-
20:00
-
18:58
-
17:50
-
16:32
-
14:23
-
13:24
Партнерский контент