Макки досрочно победил Фрейре и стал чемпионом Bellator

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки.

Победу в бою техническим нокаутом в первом раунде одержал Макки.

Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.

Ранее в предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Ещё один представитель России Гаджи Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри. Ислам Мамедов, в свою очередь, в основном карде раздельным решением победил американца Брента Примуса, а Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро.