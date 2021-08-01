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Макки досрочно победил Фрейре и стал чемпионом Bellator

Макки досрочно победил Фрейре и стал чемпионом Bellator
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки.

Победу в бою техническим нокаутом в первом раунде одержал Макки.

Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.

Ранее в предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Ещё один представитель России Гаджи Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри. Ислам Мамедов, в свою очередь, в основном карде раздельным решением победил американца Брента Примуса, а Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро.

Bellator 2021. Bellator 263, Анкасвилл, США
Патрисио Фрейре - Эй-Джей Макки
01 августа 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Патрисио Фрейре
Не началось
Эй-Джей Макки
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