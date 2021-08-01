Стрикленд победил Холла в главном бою турнира UFC Вегас 33

В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В главном событии вечера американец Юрайя Холл встретился с соотечественником Шоном Стриклендом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда судейским решением.

Холл потерпел десятое поражение в смешанных единоборствах при 19 победах. Он прервал серию из четырёх побед подряд.

Стрикленд, в свою очередь, одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Победная серия американца составляет пять боёв.