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Стрикленд победил Холла в главном бою турнира UFC Вегас 33

Стрикленд победил Холла в главном бою турнира UFC Вегас 33
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В главном событии вечера американец Юрайя Холл встретился с соотечественником Шоном Стриклендом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда судейским решением.
Холл потерпел десятое поражение в смешанных единоборствах при 19 победах. Он прервал серию из четырёх побед подряд.

Стрикленд, в свою очередь, одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Победная серия американца составляет пять боёв.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 28), Лас-Вегас, США
Юрайя Холл - Шон Стриклэнд
01 августа 2021, воскресенье. 06:10 МСК
Юрайя Холл
Не началось
Шон Стриклэнд
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