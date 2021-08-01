Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC Vegas 33

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления на турнире UFC Vegas 33. Ими стали четыре участника соревнований. Номинанты были объявлены на странице MMAJunkie.



Лучшим боем вечера был признан поединок между Брайаном Барбереной и Джейсоном Уиттом (победу одержал Уитт). Бонусы за лучшее выступление получили Мелсик Багдасарян (победил Коллин Энглин) и Чеянн Байс (нокаутировала Глорию Де Паулу).

В главном бою турнира американец Юрайя Холл встречался с соотечественником Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда судейским решением. Холл потерпел десятое поражение в смешанных единоборствах при 19 победах. Он прервал серию из четырёх побед подряд. Стрикленд, в свою очередь, одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.