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Сборная России завоевала 14 медалей в первый день молодёжного чемпионата мира по ММА

Сборная России завоевала 14 медалей в первый день молодёжного чемпионата мира по ММА
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Российские спортсмены завоевали 14 медалей в возрастной категории 12-13 лет в первый день молодёжного чемпионата мира по ММА, стартовавшего в Софии. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Сборная России сумела добыть 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Арсений Черняк, Михаил Назаренко, Максим Пинигин, Адам Омаров и Каролина Гордилова.

Победители и призёры в составе российской команды по итогам чемпионата мира по ММА среди спортсменов 12-13 лет:

Юноши
до 34 кг: Арсений Черняк — золото, Макар Зайцев — серебро
до 37 кг: Михаил Назаренко — золото, Денис Пурбуев серебро
до 44 кг: Максим Пинигин золото
до 52 кг: Афанасий Носков серебро, Геворг Амбартсумян — бронза
до 57 кг: Адам Омаров — золото, Александр Тятов — серебро
до 100 кг: Савелий Ивашкин — бронза

Девушки
до 44 кг: Екатерина Еричева — бронза
до 48 кг: Кристина Морозова — серебро
до 52 кг: Татьяна Желтоухова — серебро
До 57 кг: Каролина Гордилова — золото.

Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) для младшей возрастной группы ввела дополнительные ограничения в правилах во избежание травматизма: спортсмены больше борются, соревнуются без ударов в голову, судьи останавливают поединок, если видят удушающий или болевой приём уже на 100-процентном захвате.

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