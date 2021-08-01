Россиянин Бакши вышел в полуфинал турнира по боксу на Олимпиаде-2020

Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио и, таким образом, гарантировал себе бронзовую медаль. В четвертьфинальном поединке Бакши единогласным решением судей победил гаитянина Даррелла Валсента—младшего.

За выход в финал соревнований Глеб поборется с представителем Бразилии Эбертом Соузой. Бой состоится 5 августа.

Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.