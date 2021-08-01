Российский боксёр Верясов не сумел пробиться в полуфинал Олимпиады-2020
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Российский боксёр Иван Верясов, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, не сумел выйти в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио. В четвертьфинальном поединке раздельным решением судей он уступил представителю Казахстана Камшыбеку Кункабаеву.
За выход в финал соревнований Кункабаев поборется с представителем США Ричардом Торресом-младшим.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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