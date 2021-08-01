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Усман Нурмагомедов обратился к болельщикам после очередной победы

Усман Нурмагомедов обратился к болельщикам после очередной победы
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Боец Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов после победы в бою против Мэнни Мурона на турнире Bellator 263 обратился к своим болельщикам в «Инстаграме».

«Спасибо всем за поддержку. Хочу поблагодарить тренера Хавьера Мендеса за всё то внимание, которое он уделяет нам. Большое спасибо всем братьям, всей моей команде, я очень ценю это. Большое спасибо всем тем, кто болеет за меня и переживает, это все для вас. Скоро увидимся», – написал Нурмагомедов.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходил турнир по ММА Bellator 263. В рамках основного карда Нурмагомедов встретился с американцем Мэнни Муро. Россиянин нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Также в рамках турнира в предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Ещё один представитель России Гаджи Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри. Ислам Мамедов, в свою очередь, раздельным решением победил американца Брента Примуса.

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