Хабиб отреагировал на похвалу Майка Тайсона

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов скромно отреагировал на похвалу со стороны бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. Американец заявил, что Нурмагомедов был бы отличным боксёром.
«Тайсон сказал, что я был бы отличным боксёром? Не таким, как он. Мне бы хотелось быть таким, но в боксе я не был бы таким, как он», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESNews в YouTube.
Напомним, в прошлом ходили слухи, что Нурмагомедов попробует себя в боксе. Россиянину предлагали организовать поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Покойный отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов утверждал, что согласится на бой сына в боксе, если тот проведёт тренировочный лагерь с Анатолием Ломаченко.
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