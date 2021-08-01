Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники

Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что хотел бы организовать поединок по правилам бокса экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я хочу организовать Хабибу бой по правилам бокса. Он мог бы встретится с Дэвином Хэйни или Райаном Гарсией», — сказал Тайсон на видео, размещённом на канале ESNews в YouTube.

Напомним, в прошлом ходили слухи, что Нурмагомедов попробует себя в боксе. Россиянину предлагали организовать поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Покойный отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов утверждал, что согласится на бой сына в боксе, если тот проведёт тренировочный лагерь с Анатолием Ломаченко.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021