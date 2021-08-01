Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что хотел бы организовать поединок по правилам бокса экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Я хочу организовать Хабибу бой по правилам бокса. Он мог бы встретится с Дэвином Хэйни или Райаном Гарсией», — сказал Тайсон на видео, размещённом на канале ESNews в YouTube.
Напомним, в прошлом ходили слухи, что Нурмагомедов попробует себя в боксе. Россиянину предлагали организовать поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Покойный отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов утверждал, что согласится на бой сына в боксе, если тот проведёт тренировочный лагерь с Анатолием Ломаченко.
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