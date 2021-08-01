Тайсон хочет организовать бой Хабибу по правилам бокса. Названы возможные соперники

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что хотел бы организовать поединок по правилам бокса экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я хочу организовать Хабибу бой по правилам бокса. Он мог бы встретится с Дэвином Хэйни или Райаном Гарсией», — сказал Тайсон на видео, размещённом на канале ESNews в YouTube.

Напомним, в прошлом ходили слухи, что Нурмагомедов попробует себя в боксе. Россиянину предлагали организовать поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Покойный отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов утверждал, что согласится на бой сына в боксе, если тот проведёт тренировочный лагерь с Анатолием Ломаченко.