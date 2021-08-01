Президент Bellator: парни из Дагестана доказали, что они опасны

Глава Bellator Скотт Кокер отдал должное бойцам лиги из Дагестана и рассказал, что Усман Нурмагомедов проведёт следующий поединок на турнире в Москве, в главном событии которого будет драться Фёдор Емельяненко.

«Мы пригласим Усмана драться на турнире в Москве. Думаю, он избежал травм. Мы хотим, чтобы он продолжал драться, хотим, чтобы он оставался в деле и продолжал развиваться. Парни из Дагестана доказали, что они опасны. Если говорить о карде турнира в России, у нас есть 15-20 действительно классных бойцов из России. Так что мы работаем в этом направлении, в том числе в Дагестане», — сказал Кокер на пресс-конференции после завершения турнира Bellator 263.

Напомним, в ходе турнира выступили четыре российских бойца. Все они являются воспитанниками дагестанской школы единоборств и всем удалось победить.