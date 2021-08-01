Бывший рефери UFC: бой Сирила Гана и Деррика Льюиса не имеет смысла

Бывший рефери Джон Маккарти, а ныне комментатор и аналитик, рассказал о своём отношении к бою за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе между Сирилем Ганом и Дерриком Льюисом.

«Я не против боя за временный титул, но только когда чемпион не может драться и в этом бою есть смысл. Но данный бой — это ошибка. Они оба — хорошие бойцы. Я с огромным удовольствием смотрю их, но я не могу считать кого-то из них чемпионом в тяжёлом весе. Есть Фрэнсис Нганну, который сидит и ждёт, и у него настоящий титул. Не имеет никакого значения, как закончится их бой.

Можно вообще убрать их из уравнения, и выставить против Нганну Джона Джонса, который, в случае победы станет настоящим чемпионом в тяжёлом весе. Совершенно неважно, кто победит в бою Сирила Гана и Деррика Льюиса — вот почему это не имеет смысла. Во временном титуле нет никакой нужды», — приводит слова Маккарти Middle Easy.

Ранее UFC объявил, что главным событием UFC 265 будет схватка за титул временного чемпиона в тяжёлом весе между Сирилом Ганом и Дерриком Льюисом. Турнир пройдёт 7 августа в Хьюстоне.