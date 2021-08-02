Бывший чемпион UFC прокомментировал победу Эй Джея Макки

Бывший чемпион UFC Дэниэль Корьме прокомментировал победу нового чемпиона Bellator в полулёгком весе Эй Джея Макки в бою с Патрисио Фрейре.
«Я очень рад за Антонио Макки и его сына Эй Джея! У этих парней был план, и они придерживались его. Абсолютно потрясающее выступление, Лос-Анджделес любит этого парня! Поздравляю, чемпион! Теперь твоя жизнь изменится. Будет интересно посмотреть за развитием карьеры Эй Джея!» – написал Кормье в «Твиттере».
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.
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