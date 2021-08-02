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Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ

Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ
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Французский боксер Мурад Алиев, который устроил протест, просидев на ринге около часа, был дисквалифицирован, а его результат аннулировали.

«За свои недопустимые действия боксёр Алиев был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Как следствие, боксёр должен получить отметку «DQB» за недействительные результаты и быть дисквалифицирован из весовой категории», – сообщают организаторы Олимпиады-2020.

Алиев был дисквалифицирован за опасные действия головой в бою с британцем Фрейзером Кларком. Однако француз, недовольный решением судей, просидел на ринге, а затем ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и снова сидел на ринге. Кроме того, Алиев ругался с организаторами и ударил по снимавшей его камере.

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